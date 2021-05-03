Дело безопасности всей Европы: Дуда обнадеживающе высказался об Украине в НАТО

Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что вопрос безопасности Украины является одним из самых важных, и поэтому дорожная карта по вступлению нашей страны в НАТО будет рассматриваться уже на ближайшем саммите.

Об этом он сказал на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоялась сегодня, 3 мая.

Глава польского государства отметил, что будут обсуждаться формальные рекомендации, которым должна следовать Украина на своем пути в направлении членства в НАТО.

По словам президента Польши, особое внимание будет уделено вопросам Украины, Беларуси и российского присутствия у границ ЕС.

Как сообщал "Телеграф", ранее президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Польшу, чтобы присутствовать на праздновании 230-летия первой конституции Речи Посполитой.