В Литве посреди дня взорвался цех по производству ДСП: есть пострадавшие (фото, видео)

В литовской Клайпеде на деревообрабатывающем предприятии Klaipedos Mediena произошел мощный взрыв, из-за чего девять работников получили ранения.

Об этом пишет издание Atvira Klaipeda.

Происшествие произошло в понедельник в 12:40.

Фото: Atvira Klaipeda

Отмечается, что взрыв произошел в цеху по производству ДСП, который был сооружен 30 лет назад. Ударной волной повредило не только цех, но и здание вспомогательного фильтра.

По состоянию на вторник, полицейские продолжают дежурить на месте происшествия. Из девяти пострадавших семеро остаются в больнице. Трое из них - в отделении интенсивной терапии.

Все пострадавшие мужчины в возрасте от 23 до 59 лет, у одного из них диагностированы ожоги 90% тела, впрочем врачи утверждают, что его жизни ничего не угрожает.

Как сообщалось ранее, в Мексике произошел обвал моста метро, когда по нем шла электричка. Вследствие происшествия погибли минимум 20 человек и более 70 пострадали.