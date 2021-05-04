В Литве посреди дня взорвался цех по производству ДСП: есть пострадавшие (фото, видео)

В литовской Клайпеде на деревообрабатывающем предприятии Klaipedos Mediena произошел мощный взрыв, из-за чего девять работников получили ранения.
Об этом пишет издание Atvira Klaipeda.
Происшествие произошло в понедельник в 12:40.
Фото: Atvira Klaipeda
Отмечается, что взрыв произошел в цеху по производству ДСП, который был сооружен 30 лет назад. Ударной волной повредило не только цех, но и здание вспомогательного фильтра.
По состоянию на вторник, полицейские продолжают дежурить на месте происшествия. Из девяти пострадавших семеро остаются в больнице. Трое из них - в отделении интенсивной терапии.
Все пострадавшие мужчины в возрасте от 23 до 59 лет, у одного из них диагностированы ожоги 90% тела, впрочем врачи утверждают, что его жизни ничего не угрожает.
Как сообщалось ранее, в Мексике произошел обвал моста метро, когда по нем шла электричка. Вследствие происшествия погибли минимум 20 человек и более 70 пострадали.