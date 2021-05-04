Число жертв обвала моста в Мексике неуклонно растет: новые кадры с места трагедии

В результате обрушения моста, когда на нем находился поезд метро, в мексиканском Мехико во вторник, 4 мая, погибли минимум 20 человек, пострадали более 70 человек, 49 из них оказались на больничных койках.

Об этом сообщила городской голова Мехико Клаудиа Шейнбаум.

При этом указанное число погибших и пострадавших – не конечное. Ожидается, что число жертв будет расти.

По предварительным данным, под завалами оказался как минимум один автомобиль. К тому же в салоне поезда метро, сошедшего с рельсов, остаются пассажиры, которых пытаются вытащить спасатели.

По предварительным данным, причиной обвала стало то, что одна из опор не выдержала нагрузки.

Как сообщал "Телеграф", ранее во Львовской области на трассе "Львов-Луцк" в районе села Гаёк обрушился автомобильный мост.

Также в России обрушился мост во время военных учений.