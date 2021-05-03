"Велике будівництво... б***ь": на трассе под Львовом обвалился мост (фото и видео)

Во Львовской области на трассе "Львов-Луцк" в районе села Гайок "устал" автомобильный мост.
Об этом пишет "Варта1".
К счастью, никто не пострадал. Однако из-за обвала моста по дороге проехать стало невозможно, а потому водителям, которые держали путь по этому маршруту предлагаются альтернативы:
Отмечается, что дорожные службы уведомлены о происшествии.
На происшествие отреагировал активист и волонтер Роман Синицин.
"Враги с воздуха разбомбили мост по трассе Львов-Луцк. Ой нет, он сам упал", - написал он.
Возможностью пошутить о ситуации не преминули и другие пользователи сети.
Как сообщалось ранее, в понедельник, 3 мая, в Одессе, на Ланжероновской, 10 загорелся ресторан "Счастье", над которым расположен отель "Пале-Рояль".