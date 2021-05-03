"Велике будівництво... б***ь": на трассе под Львовом обвалился мост (фото и видео)

Во Львовской области на трассе "Львов-Луцк" в районе села Гайок "устал" автомобильный мост.

Об этом пишет "Варта1".

К счастью, никто не пострадал. Однако из-за обвала моста по дороге проехать стало невозможно, а потому водителям, которые держали путь по этому маршруту предлагаются альтернативы:

Жовква - Червоноград;

Буськ - Лопатин.

Отмечается, что дорожные службы уведомлены о происшествии.

На происшествие отреагировал активист и волонтер Роман Синицин.

"Враги с воздуха разбомбили мост по трассе Львов-Луцк. Ой нет, он сам упал", - написал он.

Возможностью пошутить о ситуации не преминули и другие пользователи сети.

Как сообщалось ранее, в понедельник, 3 мая, в Одессе, на Ланжероновской, 10 загорелся ресторан "Счастье", над которым расположен отель "Пале-Рояль".