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В Италии арестовали наемников, которые убивали украинцев и хвастались войной на Донбассе

В Италии арестовали наемников, которые убивали украинцев и хвастались войной на Донбассе
Обновлено 16:22 Сегодня Телеграф

В итальянской Сицилии задержали жителя города Мессини, который обстреливал украинских бойцов вместе с террористами самопровозглашенных ЛНР и ДНР. О спецоперации под кодовым названием "Иван" сообщили местные СМИ со ссылкой на полицию Италии.

Следователи говорят, что 28-летнего парня завербовали на территории Европы, и он стал участником транснациональной группировки. В 2016 году итальянец вместе с такими же наемниками, как он, приехал на оккупированный Россией Донбасс и воевал на стороне боевиков за деньги. При чем, о своих военных преступлениях парень рассказывал в соцсетях, раздавая советы насчет того, как попасть на войну. 

Сейчас парню грозит тюрьма, а полицейские продолжают разоблачать участников структуры по вербовке итальянцев на Донбасс для убийства наших военных. Говорят, что существует целая организация в городе Мессини, именуемая представительством "ЛНР". 

Отметим, что по делу проходят и другие итальянцы, в том числе ультрас Андреа Пальмери по кличке "Генералисимус", который находится в международном розыске и является особо опасным преступником в Италии. 

Напомним, боевики заложили на Донбассе около 2000 мин, в результате чего с мирным жителем случилась трагедия. 

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Италия, Донбасс, ЛНР.
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