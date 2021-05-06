В Италии арестовали наемников, которые убивали украинцев и хвастались войной на Донбассе

В итальянской Сицилии задержали жителя города Мессини, который обстреливал украинских бойцов вместе с террористами самопровозглашенных ЛНР и ДНР. О спецоперации под кодовым названием "Иван" сообщили местные СМИ со ссылкой на полицию Италии.

Следователи говорят, что 28-летнего парня завербовали на территории Европы, и он стал участником транснациональной группировки. В 2016 году итальянец вместе с такими же наемниками, как он, приехал на оккупированный Россией Донбасс и воевал на стороне боевиков за деньги. При чем, о своих военных преступлениях парень рассказывал в соцсетях, раздавая советы насчет того, как попасть на войну.

Сейчас парню грозит тюрьма, а полицейские продолжают разоблачать участников структуры по вербовке итальянцев на Донбасс для убийства наших военных. Говорят, что существует целая организация в городе Мессини, именуемая представительством "ЛНР".

Отметим, что по делу проходят и другие итальянцы, в том числе ультрас Андреа Пальмери по кличке "Генералисимус", который находится в международном розыске и является особо опасным преступником в Италии.

Напомним, боевики заложили на Донбассе около 2000 мин, в результате чего с мирным жителем случилась трагедия.