Британский танк уничтожил российский Т-72: зрелищное видео

Великобритания провела испытания нового Challenger 3, мишенью ля которых стали российские Т-72.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале UK Defence Journal.

На кадрах видно, насколько мощно отправляет британский танк своего "соперника" в нокаут.

При этом, как пишет в своем Telegram-канале военный обозреватель Александр Коваленко, более известный, как блогер под ником "Злой одессит", в Британии на вооружении имеются исключительно "голые". Этот факт в полной мере не позволяет выявить полный КПД от огневого потенциала британского танка. Но Коваленко считает, что этот нюанс можно исправить.

"Можно было бы такой экземпляр, отправить на испытания куда-нибудь на линию фронта на Донбассе. Там российских Т-72Б3 предостаточно", - предложил свой вариант испытаний британского "зверя" в реальных условиях блогер.

Что представляет собой Challenger 3

Наличие цифровой архитектуры, полностью встроенной в сетевую систему управления;

Два тепловизионных прицела (у командира и наводчика), автомат сопровождения цели, а также тепловизионный прибор наблюдения механика-водителя;

120-миллиметровая гладкоствольная пушка L55A1 с длиной ствола 55 калибров разработки Rheinmetall;

Полностью обновленная башня, улучшенная защита, опционально устанавливаемый комплекс активной защиты и система предупреждения о лазерном облучении;

Усовершенствованный двигатель с улучшенной системой охлаждения;

Масса новой машины составит 66 тонн;

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, как работают новые украинские танки Т-64.