Британский танк уничтожил российский Т-72: зрелищное видео

Великобритания провела испытания нового Challenger 3, мишенью ля которых стали российские Т-72.
Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале UK Defence Journal.
На кадрах видно, насколько мощно отправляет британский танк своего "соперника" в нокаут.
При этом, как пишет в своем Telegram-канале военный обозреватель Александр Коваленко, более известный, как блогер под ником "Злой одессит", в Британии на вооружении имеются исключительно "голые". Этот факт в полной мере не позволяет выявить полный КПД от огневого потенциала британского танка. Но Коваленко считает, что этот нюанс можно исправить.
"Можно было бы такой экземпляр, отправить на испытания куда-нибудь на линию фронта на Донбассе. Там российских Т-72Б3 предостаточно", - предложил свой вариант испытаний британского "зверя" в реальных условиях блогер.
Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, как работают новые украинские танки Т-64.