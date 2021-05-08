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Британский танк уничтожил российский Т-72: зрелищное видео

Британский танк уничтожил российский Т-72: зрелищное видео
Обновлено 15:47 Сегодня Телеграф

Великобритания провела испытания нового Challenger 3, мишенью ля которых стали российские Т-72.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале UK Defence Journal.

На кадрах видно, насколько мощно отправляет британский танк своего "соперника" в нокаут.

При этом, как пишет в своем Telegram-канале военный обозреватель Александр Коваленко, более известный, как  блогер под ником "Злой одессит", в Британии на вооружении имеются исключительно "голые".  Этот факт в полной мере не позволяет выявить полный КПД от огневого потенциала британского танка. Но Коваленко считает, что этот нюанс можно исправить.

"Можно было бы такой экземпляр, отправить на испытания куда-нибудь на линию фронта на Донбассе. Там российских Т-72Б3 предостаточно", - предложил свой вариант испытаний британского "зверя" в реальных условиях блогер.

Что представляет собой Challenger 3

  • Наличие цифровой архитектуры, полностью встроенной в сетевую систему управления;
  • Два тепловизионных прицела (у командира и наводчика), автомат сопровождения цели, а также тепловизионный прибор наблюдения механика-водителя;
  • 120-миллиметровая гладкоствольная пушка L55A1 с длиной ствола 55 калибров разработки Rheinmetall;
  • Полностью обновленная башня, улучшенная защита, опционально устанавливаемый комплекс активной защиты и система предупреждения о лазерном облучении;
  • Усовершенствованный двигатель с улучшенной системой охлаждения;
  • Масса новой машины составит 66 тонн;

 Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, как работают новые украинские танки Т-64.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 1,785

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Великобритания, Россия, Танки, Т-72, Challenger 3.
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