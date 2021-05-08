День Победы со слезами на глазах: Россия теряет союзников по лагерю

В Европе отмечают День Победы, но отношения с одним из ее освободителей, Россией, остаются полными враждебности и недоверия. Чехия выслала десятки дипломатов в связи с заявлениями о том, что Москва стояла за смертоносной диверсионной операцией.

"Телеграф" приводит полный перевод статьи BBC: Шпионский скандал вносит напряженность в отношения между Чехией и Россией

Ежегодное поминовение 140 тыс. советских военнослужащих, погибших при освобождении Чехословакии от нацистской Германии в 1945 году, всегда является очагом противостояния между лагерями сторонников и противников Москвы.

Но в этом году атмосфера была еще более напряженной после того, как чешское правительство публично обвинило российскую военную разведку ГРУ в двух взрывах на отдаленном оружейном складе в 2014 году, в результате которых погибли несколько сотрудников.

Эта напряженность откровенно чувствовалась и в этом году на Ольшанском кладбище в Праге, где люди пришли возложить цветы к нескольким сотням советских могил, расположенных аккуратными рядами вокруг большого мемориала.

Бронзовая статуя красноармейца с квадратной челюстью стояла на страже, положив палец на спусковой крючок автомата. Над его головой была пятиконечная звезда. Коммунистический серп и молот, одни из немногих предметов той эпохи, которые остались в чешской столице, были прикручены болтами к граниту.

"На самом деле, из нескольких сотен захороненных здесь советских солдат только 14 были убиты во время самого освобождения", - сказал Михаил Романцов, политолог, специализирующийся на России.

"Остальные, - добавил он, понижая голос до заговорщического шепота, - погибли в дорожно-транспортных происшествиях или напились до смерти".

Чтобы проиллюстрировать свою точку зрения, он указал на даты: июль 1945 года. Август. Сентябрь. Когда он это сделал, двое мужчин в синих джинсах и коричневых куртках, которые пристально наблюдали за нами, подошли ближе, пытаясь услышать, о чем мы говорим.

Это немного смутило, поэтому я спросил собеседника, кем могут быть эти люди. Он произнес три буквы: B-I-S, аббревиатура чешской контрразведки.

Вскоре стало понятно их присутствие и присутствие десятков полицейских у кладбища, когда послышался рев мотоциклетных двигателей и четыре дюжины байкеров в черной одежде прибыли на кладбище.

В прошлом эти байкеры были членами российской ультранационалистической организации "Ночные волки", которые отмечали освобождение «победными поездками» из Москвы в Центральную Европу.

Но из-за карантинных ограничений, вызванных пандемией, они больше не могут въезжать в страну, поэтому в основном это были их чешские "коллеги".

Под провокационные крики "предатели!" и "коллаборационисты!", раздающиеся со стороны протестующих под флагами ЕС и НАТО, они направились к монументу, стараясь не смотреть на портрет обнаженного Владимира Путина, сидящего на унитазе из папье-маше.

Во время возложения цветов из громкоговорителя звучала советская патриотическая военная музыка.

Россия категорически отрицает обвинения в саботаже и упрекает чешское правительство в том, что они действуют по приказу США.

Чешские правоохранители разыскивают тех же двух предполагаемых агентов ГРУ - Александра Мишкина и Анатолия Чепигу - которых обвиняли в использовании нервно-паралитического вещества "Новичок" в Солсбери в 2018 году.

Они даже опубликовали их фотороботы и обратились за помощью в их поиске к общественности.

Но не все чехи верят в версию событий своего правительства.

"Эти снимки паспортов с фотографиями - любой любитель мог бы их изготовить, если они хотят провести показательный процесс или что-то в этом роде", - сказал один пожилой мужчина, на лацкане которого приколота черно-оранжевая российская георгиевская ленточка, - По моему мнению, это не то, из-за чего стоит начинать дипломатическую войну".

Безусловно, высылка дипломатов рассматривается как переломный момент в чешско-российских отношениях.

Ранее стало известно о том, что официальная Прага выслала 18 дипломатов; Москва же ответила высылкой домой 20 чешских сотрудников.

Затем чешское правительство приказало русским сократить свое посольство в Праге до паритета с посольством Чехии в Москве; Это означает, что до конца месяца несколько десятков российских дипломатов и обслуживающего персонала должны уехать.

Михаил Романцов - один из тех, кто считает, что высылка - это шанс искоренить то, что, по утверждениям чешской контрразведки, является гнездом шпионов, работающих под дипломатическим прикрытием из огромного российского посольства в Праге, и начать все с нуля.

"Наши отношения с Россией были совершенно несбалансированными, и русские, определенно, вели более серьезную игру против нас", - сказал он мне, - Я надеюсь, что мы будем достаточно умны, чтобы использовать эту возможность для нормализации наших отношений с этой страной".

В апреле началась волна высылки российских дипломатов из дружественных Чехии стран бывшего советского блока:

Польско-российский обмен дипломатами затронул троих человек со стороны России и пятерых со стороны Польши

Болгария и Румыния выслали по одному российскому дипломату

Были депортированы российские сотрудники из Словакии и трех балтийских государств.

Но в этой истории есть и человеческое измерение. Имеются сообщения о том, что после высылки из Чехии простые русские, которых в Чешской Республике проживает около 60 тыс человек, подвергаются словесным оскорблениям за то, что они говорят по-русски в общественных местах.

Некоторые считают, что сила эмоций здесь вполне способна перерасти в русофобию.

Сразу после того, как ситуация со складом вооружений стала достоянием общественности, многие, в т.ч. и политически-грамотные люди стали выступать за депортацию русских из Чехии.

"Да, выгоните всех русских из страны, наши службы безопасности должны их проверить", - сообщил Игорь Суворов, который приехал сюда из российского города Екатеринбурга для изучения международных отношений, - "Конечно, люди злятся. Конечно, это их страна, и здесь произошли очень неприятные и странные вещи", - сказал он мне, - "Но если подобные мнения оторваны от реальности, где вы видите все в черно-белых тонах, то это немного грустно. Это определенно не делает вас умным человеком"

Эрик Табери, главный редактор еженедельника "Respekt", который рассказал о диверсии ГРУ, считает, что еще слишком рано говорить о том, является ли это переломным моментом в отношениях двух стран. Но он предупреждает, что со стороны Москвы может последовать ответная реакция, которая может выйти за рамки простого обмена симметричными действиями.

"Тот, кто не боится современной России, не мыслит рационально", - сказал он в интервью BBC, - "Мы должны быть готовы ко всему. Будь то кибер-атаки или травля чешских бизнесменов в России. Я призываю не к эскалации, а к уверенной внешней политике. В отличие от нашего печального прошлого, сейчас у нас есть преимущество - мы являемся членами ЕС и НАТО. Где-то мы должны провести черту".