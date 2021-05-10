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"Мальдивы" по-британски: премьер-министр Борис Джонсон попал под расследования из-за отдыха на островах

"Мальдивы" по-британски: премьер-министр Борис Джонсон попал под расследования из-за отдыха на островах
16:10 Сегодня Телеграф

Премьер-министр Великобритании попал в расследование по вопросу оплаты отпуска на Карибах с Кэрри Саймондс на Рождество 2019 года.

Об этом 10 апреля сообщил The Guardian.

Ряд консерваторов обеспокоен тем, что партия более непрозрачна, чем они думают, в вопросах финансирования и деклараций.

Расследование праздника Джонсона проводится после того, как он отправился в Мюстик, чтобы отпраздновать Новый год в начале 2020 года. Он провел 10 дней на роскошной вилле стоимостью 15 000 фунтов стерлингов, предоставленной основателем Carphone Warehouse и консервативным спонсором Дэвидом Россом.

Джонсон зарегистрировал "натуральное пособие" от Росса в размере 15 000 фунтов стерлингов за "проживание для частного отдыха для меня и моего партнера" на Сент-Винсенте и Гренадинах с 26 декабря 2019 года по 5 января 2020 года.

Вопросы были подняты, когда Daily Mail сообщила, что представитель Росса сказал, что он не платил за поездку, и назвал претензию "ошибкой".

После объявления о расследовании представитель Росса сказал: "Росс содействовал размещению Джонсона на Mustique стоимостью 15 000 фунтов стерлингов".

В свою очередь, когда лейбористы впервые призвали к расследованию этого вопроса, представитель Джонсона сказал, что все соответствующие требования прозрачности были соблюдены.

Напомним, что 3 мая полиция Британии второй раз за две недели задержала нарушителей, проникших на территорию королевской резиденции в Виндзоре. 

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Великобритания, Карибские острова, Борис Джонсон.
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