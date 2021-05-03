Двое лондонцев пытались прорваться "в гости" к королеве Елизавете: подробности

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02:21 Сегодня Телеграф Steve Bell

Полиция Великобритании второй раз за две недели задержала нарушителей, проникших на территорию королевской резиденции в Виндзоре. В этот раз пару нарушителей задержали в Большом Виндзорском парке недалеко от резиденции Роял-лодж, где живет сын королевы принц Эндрю.

Об этом пишет Mirror 1 мая со ссылкой на местную полицию.

"Сообщается, что мужчина и его девушка взбирались на заборы в Королевской резиденции в Виндзоре, недалеко от того места, где королева гуляет со своими корги - полиция долины Темзы подтвердила, что были произведены два ареста", - говорится в заметке.

Подозреваемые - 31-летний мужчина и его 29-летняя подруга - 25 апреля перебрались через заборы в Королевской резиденции неподалеку от того места, где 95-летняя королева гуляет со своими корги и верхом на лошадях.

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"Подозреваемые были арестованы на территории поместья, которое включает в себя часовню Всех Святых, где королева посещает воскресную службу, а также дом ее сына принца Эндрю", - пишет издание.

Сообщается, что в то время служба безопасности находилась в "повышенной готовности", поскольку всего несколькими днями ранее охранники якобы по ошибке впустили женщину в поместье.

19 апреля неизвестная женщина представилась подругой принца Эндрю, заставила охрану заплатить за такси и 20 минут провела в его доме. С территории резиденции ее увезла полиция.

"Говорят, что она вошла на территорию Королевской резиденции, когда 61-летний Эндрю был дома, и ее остановил сотрудник", - говорится в заметке.

Как сообщалось, 17 апреля в Виндзорском замке состоялась церемония прощания с мужем королевы Великобритании Елизаветы II - принцем Филиппом, которого не стало 9 апреля.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Великобритания, Нарушители, Королева, Резиденция, Проникновение.
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