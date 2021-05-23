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В Италии на канатной дороге оборвался трос, много погибших (фото)

В Италии на канатной дороге оборвался трос, много погибших (фото)
Обновлено 16:39 Сегодня Телеграф Фото: ilfattoquotidiano.it

В Италии на канатной дороге Стреза-Моттароне упала кабина с туристами, погибли девять человек.

Об этом сообщает итальянское издание Ilfattoquotidiano.it.

Инцидент произошел на канатной дороге Стреза-Моттароне, которая достигает высоты 1491 метр. Трос подъемника, ведущего на гору над озером Маджоре, оборвался, когда кабина была почти наверху. На борту было одиннадцать человек. Погибли девять пассажиров, сообщила альпийская служба спасения страны. Двое детей 5 и 9 лет доставлены санитарным самолетом в больницу Турина. 

Обрушение линии канатной дороги произошло за 300 метров до вершины горы - в районе последнего пилона на максимальной высоте. Спасательные работы осложнились тем, что кабина упала в лес в труднодоступном месте.

Канатная дорога Моттароне соединяет населенный пункт Стреза на берегу озера Лаго Маджоре и гору Монтероне высотой почти 1,5 тыс. м. Подъем на фуникулере длится 20 минут.

Напомним, как писал "Телеграф", 23 мая в Хмельницкой области в Каменец-Подольском районе упал воздушный шар с пассажирами, в результате чего один человек погиб и пятеро получили травмы.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата Бильд-редактор, веб-дизайнер
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Италия, Канатная дорога.
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