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В Каменец-Подольском упал воздушный шар с людьми: есть погибший и пострадавшие (фото)
В Каменец-Подольском упал воздушный шар с людьми: есть погибший и пострадавшие (фото)
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В Каменец-Подольском упал воздушный шар с людьми: есть погибший и пострадавшие (фото)

В Каменец-Подольском упал воздушный шар с людьми: есть погибший и пострадавшие (фото)
10:37 Сегодня Телеграф Фото: Полиция

В Хмельницкой области в Каменец-Подольском районе упал воздушный шар с пассажирами, в результате чего один человек погиб и пятеро получили травмы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Хмельницкой области.

Трагедия произошла 22 мая вечером вблизи с. Кульчиевцы во время проведения Фестиваля воздушных шаров.

Фото шара, который упал 22 мая возле с. Кульчиевцы, Каменец-Подольского р-на

Фото шара, который упал 22 мая возле с. Кульчиевцы, Каменец-Подольского р-на

Фото шара, который упал 22 мая возле с. Кульчиевцы, Каменец-Подольского р-на

В результате падения погиб 53-летний житель Прилук. Его жена, другие пассажиры, а также и 28-летний пилот, который является жителем Киева, получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в медицинские учреждения.

По информации издания "Вечерний Каменец", воздушный шар задел корзиной электрическую линию. Это и повлекло падение. 

Следователи Каменец-Подольского районного управления полиции начали досудебное расследование по ч. 3 статьи 281 Уголовного кодекса Украины – Нарушение правил воздушных полетов.

Работники на месте происшествия выясняют все детали падения.

Напомним, как писал "Телеграф"15 мая на трассе "Житомир-Черновцы" в Хмельницкой области произошло тройное ДТП, в результате которого все три автомобиля загорелись и четверо человек погибли.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата Бильд-редактор, веб-дизайнер
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Полиция, Хмельницкая область, Воздушный шар, Происшествие.
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