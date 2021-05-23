В Каменец-Подольском упал воздушный шар с людьми: есть погибший и пострадавшие (фото)

В Хмельницкой области в Каменец-Подольском районе упал воздушный шар с пассажирами, в результате чего один человек погиб и пятеро получили травмы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Хмельницкой области.

Трагедия произошла 22 мая вечером вблизи с. Кульчиевцы во время проведения Фестиваля воздушных шаров.

В результате падения погиб 53-летний житель Прилук. Его жена, другие пассажиры, а также и 28-летний пилот, который является жителем Киева, получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в медицинские учреждения.

По информации издания "Вечерний Каменец", воздушный шар задел корзиной электрическую линию. Это и повлекло падение.

Следователи Каменец-Подольского районного управления полиции начали досудебное расследование по ч. 3 статьи 281 Уголовного кодекса Украины – Нарушение правил воздушных полетов.

Работники на месте происшествия выясняют все детали падения.

Напомним, как писал "Телеграф", 15 мая на трассе "Житомир-Черновцы" в Хмельницкой области произошло тройное ДТП, в результате которого все три автомобиля загорелись и четверо человек погибли.