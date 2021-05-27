Румыния задержала рекордно крупную партию оружия для Украины: первые детали и видео

Румынские пограничники изъяли рекордное количество контрабандного оружия, которое хотели ввезти в Украину.

Об этом со ссылкой на местное МВД пишет mediafax.ro.

Сообщается, что огнестрельное оружие нашли в пункте пропуска Исакча на границе с Украиной. По словам министра внутренних дел Лучиана Боде, речь идет о 2850 новых пистолетах с патронами, спрятанных в грузовике под управлением гражданина Украины.

Водитель по сопроводительным документам перевозил мебель, матрасы и продукты питания. Однако вместо этого румынские стражи границы обнаружили 143 ящика с револьверами. Такая партия для соседнего государства оказалась рекордом.

Впрочем, в украинском МВД информацию коллег опровергли. Сообщается, что рекордная партия на самом деле прибыла в Румынию из Турции, а Украина тут вовсе не фигурирует.

Напомним, на границе с РФ обнаружили "замаскированные" парашюты.