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Следы ДРГ или орудия контрабандистов? На границе с Россией обнаружили "замаскированные" парашюты (фото)

Следы ДРГ или орудия контрабандистов? На границе с Россией обнаружили "замаскированные" парашюты (фото)
Обновлено 15:38 Сегодня Телеграф Госпогранслужба Украины

Во время патрулирования государственной границы в Луганской области пограничники обнаружили недалеко от границы с РФ группу нарушителей, а впоследствии – оставленные на земле сумки с парашютами.

Об этом в среду, 5 мая, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Так, пограничный наряд заметил четырех человек: трое двигались неподалеку от государственной границы на территории РФ, а один человек - на территории Украины. На указанное направление сразу выдвинулась группа реагирования одного из подразделений охраны государственной границы.

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"В ходе дальнейших поисковых действий пограничники обнаружили четыре сумки. Они находились в камышах неподалеку от государственной границы. Осмотрев находку, правоохранители обнаружили в ней четыре парашюта, которые впоследствии передали сотрудникам компетентных правоохранительных органов Украины", - говорится в сообщении.

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По сообщению пограничников, компетентные правоохранительные органы начали досудебное расследование по ст. 333 "Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю", в рамках которого проводятся неотложные следственные действия.

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Вместе с тем, в соцсетях отреагировали на информиацию с юмором, поскольку, судя по фото, парашюты были упакованы в сумки из сети магазинов строительных материалов "Leroy Merlin".

парашюты_комменты

Как сообщалось, эксперты рассказали "Телеграфу", что контрабанда и теневая экономика вымывает миллиарды долларов из Украины.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Россия, Луганская область, Пограничники, Контрабанда, Граница, Парашюты.
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