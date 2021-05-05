Следы ДРГ или орудия контрабандистов? На границе с Россией обнаружили "замаскированные" парашюты (фото)

Во время патрулирования государственной границы в Луганской области пограничники обнаружили недалеко от границы с РФ группу нарушителей, а впоследствии – оставленные на земле сумки с парашютами.

Об этом в среду, 5 мая, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Так, пограничный наряд заметил четырех человек: трое двигались неподалеку от государственной границы на территории РФ, а один человек - на территории Украины. На указанное направление сразу выдвинулась группа реагирования одного из подразделений охраны государственной границы.

"В ходе дальнейших поисковых действий пограничники обнаружили четыре сумки. Они находились в камышах неподалеку от государственной границы. Осмотрев находку, правоохранители обнаружили в ней четыре парашюта, которые впоследствии передали сотрудникам компетентных правоохранительных органов Украины", - говорится в сообщении.

По сообщению пограничников, компетентные правоохранительные органы начали досудебное расследование по ст. 333 "Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю", в рамках которого проводятся неотложные следственные действия.

Вместе с тем, в соцсетях отреагировали на информиацию с юмором, поскольку, судя по фото, парашюты были упакованы в сумки из сети магазинов строительных материалов "Leroy Merlin".

Как сообщалось, эксперты рассказали "Телеграфу", что контрабанда и теневая экономика вымывает миллиарды долларов из Украины.