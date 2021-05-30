В Европарламенте выступили за ужесточение санкций против России

После санкций против Беларуси Европейский союз должен ужесточить санкции против РФ.

Об этом в интервью изданиям медиа-группы Funke заявил председатель Европейского парламента Дэвид Сассоли, сообщает немецкое издание Т-online.de.

"Мы должны ужесточить санкции против российских чиновников, но также установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом и поддержать российских диссидентов, неправительственные организации и независимые СМИ", - заявил председатель Европейского парламента.

По словам Сассоли отношения между ЕС и Россией "очень напряженные".

Также он упомянул о ситуации с Алексеем Навальным и продолжающемся конфликте на юго-востоке Украины.

Сассоли также призвал принять дальнейшие меры для освобождения задержанного блоггера Романа Протассевичса из-под стражи в Беларуси.

В последнее время в отношениях Москвы и Брюсселя в очередной раз обострились. В марте после ареста оппозиционера Алексея Навального Евросоюз ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека. В ответ на это Россия запретила въезд восьми европейским чиновникам, включая Дэвида Сассоли.

Кроме того, в Евросоюзе объявили о санкциях против Беларуси после того, как белорусский правитель Александр Лукашенко, который пользуется поддержкой президента России Владимира Путина, отдал приказ перехватить и посадить самолет Ryanair в Минске.