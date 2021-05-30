Британский премьер Джонсон тайно обвенчался с Кэрри Симондс: свадебное фото

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его невеста Кэрри Симондс тайно обвенчались в Вестминстерском соборе в Лондоне.

Об этом сообщает BBС.com.

Cвадьба состоялась "небольшой церемонией" в субботу днем.

Большое празднование и медовый месяц пара отложила до следующего лета.

56-летний Джонсон и 33-летняя Симондс обручились в конце 2019 года. 29 апреля 2020 года у пары родился сын.

Пара опубликована только одно официальное фото - на котором пара находится в саду на Даунинг-стрит после церемонии.

Джонсон стал вторым премьер-министром в истории страны, который женился, будучи главой правительства Великобритании. В 1822 году вступил в брак Роберт Дженкинсон.

Напомним, в прошлом году Борис Джонсон заявил, что после заболевания коронавирусом нового типа COVID-19 у него испортилось зрение.