Британский премьер Джонсон тайно обвенчался с Кэрри Симондс: свадебное фото

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его невеста Кэрри Симондс тайно обвенчались в Вестминстерском соборе в Лондоне.
Cвадьба состоялась "небольшой церемонией" в субботу днем.
Большое празднование и медовый месяц пара отложила до следующего лета.
56-летний Джонсон и 33-летняя Симондс обручились в конце 2019 года. 29 апреля 2020 года у пары родился сын.
Пара опубликована только одно официальное фото - на котором пара находится в саду на Даунинг-стрит после церемонии.
Джонсон стал вторым премьер-министром в истории страны, который женился, будучи главой правительства Великобритании. В 1822 году вступил в брак Роберт Дженкинсон.
Напомним, в прошлом году Борис Джонсон заявил, что после заболевания коронавирусом нового типа COVID-19 у него испортилось зрение.