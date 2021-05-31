Скачать
Понедельник, 31.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
"Пленки Бигуса" и борьба с олигархатом: что ожидает Украину в июне 2021 года
"Пленки Бигуса" и борьба с олигархатом: что ожидает Украину в июне 2021 года
Главные события недели: "авиаблокада" Беларуси, открытие центров вакцинации в Украине, гибель экс-главы СВР
Главные события недели: "авиаблокада" Беларуси, открытие центров вакцинации в Украине, гибель экс-главы СВР
"Ого, какие мы богатые": в Украине бурно обсуждают гумпомощь Индии
"Ого, какие мы богатые": в Украине бурно обсуждают гумпомощь Индии
Впервые с лета-2020 в Украине число заболевших за сутки приблизилось к 1 тысячи
Впервые с лета-2020 в Украине число заболевших за сутки приблизилось к 1 тысячи

Раскрыта страна ЕС, которая помогала США шпионить за Меркель и другими топ-политиками Европы

Раскрыта страна ЕС, которая помогала США шпионить за Меркель и другими топ-политиками Европы
09:48 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Спецслужбы Дании оказывали помощь США в слежке с 2012 по 2014 года, за политиками Европы, включая канцера Германии Ангелу Меркель.

Об этом 31 мая сообщило Danmarks Radio.

Управление по разведке США вместе с агентством нацбезопасности (АНБ) занималось сбором секретной информации. Данные собирались на должностных лиц Германии, Франции, Швеции и Норвегии.

Из-за утечки информации от журналиста, экс-программиста АНБ  Эдварда Сноудена появились данные о якобы прослушивания телефона канцлера Германии спецслужбами США. В свою очередь в Белом доме не отрицали данного факта, однако сообщили, что телефон Ангелы Меркель не прослушивался в то время и не будет в будущем.

Согласно новым данным, АНБ смогла получить доступ к телефонным разговорам известных лиц после подключения к интернет-кабелям Дании.

Целями для прослушки кроме Меркель также стал тогдашний министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

Глава Минобороны Дании Трине Брамсен сообщила о недопустимости прослушки своих союзников.

Отметим, что после новостей о шпионаже Сноуден обвинил президента США Джо Байдена в том, что он "впервые глубоко вовлечен в скандал". Байден был вице-президентом США в то время, когда осуществлялось наблюдение. 

После этого бывший программист нашел политическое убежище в РФ.

К доказательствам, которые обнародовал господин Сноуден, американские спецслужбы публично настаивали на том, что АНБ никогда не собирала данные из частных телефонов.

Напомним, что 3 мая бывший шпион МИ-6 Кристофер Стил подготовил для ФБР второе досье на экс-президента США Дональда Трампа.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 198

Все по теме:

Германия, ЕС, США, Швеция, Дания, Норвегия, Спецслужбы, Шпион.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Польша хочет упростить доступ к работе украинцам: названы востребованные у соседей специальности
02 Жена футболиста сборной Украины восхитила стройной фигурой в бикини (фото)
03 В Майами трое мужчин достали автоматы и просто начали стрелять по толпе: есть погибшие и много раненых
04 "Устал от жизни": в России экс-сотрудник МВД устроил пальбу из окна и тяжело ранил 9-летнюю девочку (видео)
05 "Динамо" хочет перехватить у "Шахтера" талантливого бразильца (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В центре Киева прогремел взрыв: есть пострадавший
В центре Киева прогремел взрыв: есть пострадавший
Во Вьетнаме нашли новый, пугающий ученых вид коронавируса: 9-миллионный город закрыт на жесткий карантин
Во Вьетнаме нашли новый, пугающий ученых вид коронавируса: 9-миллионный город закрыт на жесткий карантин
В Майами трое мужчин достали автоматы и просто начали стрелять по толпе: есть погибшие и много раненых
В Майами трое мужчин достали автоматы и просто начали стрелять по толпе: есть погибшие и много раненых
В авиакатастрофе погиб знаменитый исполнитель роли Тарзана со своей женой
В авиакатастрофе погиб знаменитый исполнитель роли Тарзана со своей женой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь