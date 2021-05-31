Раскрыта страна ЕС, которая помогала США шпионить за Меркель и другими топ-политиками Европы

Спецслужбы Дании оказывали помощь США в слежке с 2012 по 2014 года, за политиками Европы, включая канцера Германии Ангелу Меркель.

Об этом 31 мая сообщило Danmarks Radio.

Управление по разведке США вместе с агентством нацбезопасности (АНБ) занималось сбором секретной информации. Данные собирались на должностных лиц Германии, Франции, Швеции и Норвегии.

Из-за утечки информации от журналиста, экс-программиста АНБ Эдварда Сноудена появились данные о якобы прослушивания телефона канцлера Германии спецслужбами США. В свою очередь в Белом доме не отрицали данного факта, однако сообщили, что телефон Ангелы Меркель не прослушивался в то время и не будет в будущем.

Согласно новым данным, АНБ смогла получить доступ к телефонным разговорам известных лиц после подключения к интернет-кабелям Дании.

Целями для прослушки кроме Меркель также стал тогдашний министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

Глава Минобороны Дании Трине Брамсен сообщила о недопустимости прослушки своих союзников.

Отметим, что после новостей о шпионаже Сноуден обвинил президента США Джо Байдена в том, что он "впервые глубоко вовлечен в скандал". Байден был вице-президентом США в то время, когда осуществлялось наблюдение.

После этого бывший программист нашел политическое убежище в РФ.

К доказательствам, которые обнародовал господин Сноуден, американские спецслужбы публично настаивали на том, что АНБ никогда не собирала данные из частных телефонов.

Напомним, что 3 мая бывший шпион МИ-6 Кристофер Стил подготовил для ФБР второе досье на экс-президента США Дональда Трампа.