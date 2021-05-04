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Бывший шпион Ми-6 выдал новую "сенсацию" про Трампа

Бывший шпион Ми-6 выдал новую "сенсацию" про Трампа
13:17 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

Бывший шпион МИ-6 Кристофер Стил подготовил для ФБР второе досье на экс-президента США Дональда Трампа.

Об этом 3 мая пишет News Chant.

Шпион направил властям США массу разведданных взятых в период президентства Трампа. При этом, участие Стила в передаче информации ФБР, придает достоверность его подлинному досье, которое послужило поводом для расследования вмешательства РФ в президентские выборы в США в 2016 году прокурором Робертом Мюллером.

Согласно данным из досье Стила, было замечено неправомерное поведение и заговор, а также сотрудничество между персоналом маркетинговой кампании Трампа и Кремлем. Также в расследовании значатся данные, что в Кремле хранятся компрометирующие материалы, а также запись полового акта Трампа с проституткой на курорте в Москве в 2013 году.

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В то же время экс-президент отвергает данные обвинения в досье Стила.

Во втором досье содержатся данные, вмешательства РФ в выборы США, а также утверждения касательно видео полового акта Трампа.

Примечательно, что расследование Мюллера стало причиной заключения Пола Манафорта, главы маркетинговой кампании Трампа. Также были заключены под стражу советник маркетинговой кампании и давний союзник и бывший советник экс-президента США.

Ранее информаторы США сообщили, что аффилированное лицо Манафорта Константин Килимник передавал РФ конфиденциальную информацию об опросах и стратегии кампании Трампа. В свою очередь ФБР выплатит награду 250 тыс. долларов за информацию, из-за которой удастся арестовать Килимника. По мнению Стила даный факт является свидетельством сговора Трампа с спецслужбами РФ.

Отметим, что новое досье включило в себя развед-данные о вмешательстве РФ в выборы США.

Напомним, что 29 апреля в квартире бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани была проведена проверка ФБР, в рамках расследования в Украине.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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США, Дональд Трамп, Кристофер Стил.
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