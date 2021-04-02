Кричал на жену, запугивал людей и задолжал 130 долларов: экс-телохранитель Трампа рассказал о его поведении

Охранник Кевин Маккей поделился воспоминаниями о работе на Дональда Трампа в 2007 - 2012 годах, до того, как тот стал президентом США.

Об этом он рассказал в интервью изданию Daily Mail.

Маккей рассказал, что Трамп всегда был немного раздражительным и иногда кричал на свою жену Меланию.

"Однажды утром Мелания протянула ему кофе, и он отрезал: "Я не хочу его, мы поговорим об этом позже", - сказал Маккей.

Саму Меланию Трамп бывший охранник описывает, как воспитанную и заботливую женщину, которая "делает все, что ей скажут".

Помимо того, он вспомнил, как экс-президент США хотел построить поле для гольфа в шотландском городе Балмеди, неподалеку от которого родилась его мать. Впрочем, местные жители не захотели продавать Трампу землю из-за чего тот приказал своим охранникам "устроить этим ублюдкам тяжелые времена".

По словам Маккея, Трамп приказал поехать к домам местных жителей, светить им в окна и сигналить всю ночь.

Помимо того, бывший охранник вспомнил, как во время визита в Шотландию в 2008 году, Трамп захотел фастфуда, однако у него не нашлось при себе британской валюты, а потому он попросил Маккея об услуге.

Тот за свои деньги купил 20 чизбургеров с картошкой фри и десять стаканов колы. Все это обошлось в около 130 долларов, что, при зарплате в 2700 долларов, было для мужчины значительной суммой.

По его словам, Трамп эти деньги так и не вернул.

Напомним, после того, как соцсети заблокировали Трампа, тот запустил новую платформу для общения со своими сторонниками.