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Дональд Трамп возвращается: заблокированный в соцсетях 45-й президент США запустил свой сайт

Дональд Трамп возвращается: заблокированный в соцсетях 45-й президент США запустил свой сайт
Обновлено 10:19 Сегодня Телеграф _Carlos Barria / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп, который после перманентного бана в соцсетях собирается вскоре запустить собственную платформу, запустил сайт для общения со своими сторонниками.

Согласно информации на самом сайте, "Офис Дональда Трампа" предназначен для онлайн-коммуникации между 45-м президентом США и его супругой Меланией Трамп и их сторонников из разных слоев населения США.

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"Офис Дональда Трампа стремится сохранить великолепное наследие администрации Трампа, одновременно продвигая программу "Америка прежде всего". Посредством гражданской активности и общественной активности Офис Дональда Трампа будет стремиться информировать, обучать и вдохновлять американцев из всех слоев общества, поскольку мы стремимся построить поистине великое будущее Америки. На этом посту президент Трамп останется неутомимым защитником трудолюбивых мужчин и женщин нашей великой страны - и их права на жизнь в безопасности, достоинстве, процветании и мире", - говорится в описании сайта.

Пока что на сайте доступны четыре страницы: главная, посвященная биографиям четы Трампов и их деятельности на посту президента США и первой леди, страница для запросов от прессы, а также предлагающей посетителям "поделиться своими мыслями" с супружеской четой Трампов.

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"Дональд Трамп и Мелания Трамп любят слышать американский народ. В целях обеспечения своевременного получения ваших запросов и комментариев настоятельно рекомендуется отправлять всю корреспонденцию в режиме онлайн. Президент и г-жа Трамп предпочитают не получать письма, подарки, запросы и приглашения по почте", - говорится в приписке к последней упомянутой странице.

Для того, чтобы "поделиться своими мыслями" с Трампом, нужно заполнить форму с личными контактными данными.

На этой же странице можно отправить приглашение Трампам на какое-либо публичное мероприятие или запросить у них приветственное поздравление по тому или иному поводу.

Как сообщалось ранее, 6 января 2021 года группа сторонников Трампа штурмом взяла здание Капитолия, чтобы сорвать инаугурацию Байдена. 

В это время сам Трамп обнародовал несколько постов в Твиттер, которые эксперты расценили, как призывы к дальнейшей эскалации насилия. 

После этого его аккаунт в Твиттер был заблокирован.  

Вслед за этой соцсетью, аналогичное решение принял принял Марк Цукерберг, тем самым закрыв Трампу доступ к Facebook и Instagram

На подобные меры также пошло руководство Google, заблокировав его канал в YouTube

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 257

Все по теме:

США, Сайт, Дональд Трамп, Мелания Трамп, поделиться мыслями.
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