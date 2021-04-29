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В доме экс-двоката Трампа устроили обыски: что произошло и при чем здесь Украина

В доме экс-двоката Трампа устроили обыски: что произошло и при чем здесь Украина
Обновлено 10:13 Сегодня Телеграф

Квартира бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани была проверена ФБР, в рамках расследования в Украине в 2019 году.

Об этом 28 апрелям сообщили The New York Times.

На время проверки у бывшего мэра изъяли телефоны и компьютеры. Сам же процесс расширился из-за дела против Льва Парнаса и Игоря Фрумана, которые оказывали помощь адвокату в добыче информации про президента США Джо Байдена и его сына Хантера.

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ФБР также проверяет причастность Джулиани к отставке американского посла в Украине Мари Йованович. Для этого проверили его связи с экс-генпрокурором Юрием Луценко, который якобы помогал в поиске компромата на Байденов и продвигал идею уволить Йованович. 

Отметим, что хотя ордер не означает 100 процентную виновность, этот факт свидетельствует о том, что расследование против адвоката возвысилось на новый уровень.

Напомним, что Байден летом будет участвовать в саммите G7 в Корнуолле, Великобритания, который пройдет с 11 по 13 июня. 

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, США, ФБР, Рудольф Джулиани, Мари Йованович.
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