В доме экс-двоката Трампа устроили обыски: что произошло и при чем здесь Украина

Квартира бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани была проверена ФБР, в рамках расследования в Украине в 2019 году.

Об этом 28 апрелям сообщили The New York Times.

На время проверки у бывшего мэра изъяли телефоны и компьютеры. Сам же процесс расширился из-за дела против Льва Парнаса и Игоря Фрумана, которые оказывали помощь адвокату в добыче информации про президента США Джо Байдена и его сына Хантера.

ФБР также проверяет причастность Джулиани к отставке американского посла в Украине Мари Йованович. Для этого проверили его связи с экс-генпрокурором Юрием Луценко, который якобы помогал в поиске компромата на Байденов и продвигал идею уволить Йованович.

Отметим, что хотя ордер не означает 100 процентную виновность, этот факт свидетельствует о том, что расследование против адвоката возвысилось на новый уровень.

Напомним, что Байден летом будет участвовать в саммите G7 в Корнуолле, Великобритания, который пройдет с 11 по 13 июня.