Скандал в Болгарии: министр заявил, что украинцы продавали свои органы богачам

В Болгарии произошел скандал на тему пересадки органов, в котором фигурируют украинские доноры.

О конфликте рассказал министр здравоохранения Болгарии Стойчо Кацаров, передает Euractiv.

Чиновник говорит, что при его предшественнике госклиника Болгарии делала операции по пересадке органов обеспеченным пациентам из Израиля, Японии и Омана. Донорами же, по словам Кацарова, были преимущественно украинцы и молдаване. Министр говорит, что, вероятнее всего, наши сограждане продавали свои почки.

Однако история набрала скандальные обороты еще и потому, что все пациенты были под вымышленными именами, а донорами были якобы племянники богачей.

Также выяснилось, что один из высокопоставленных чиновников по такой схеме сумел попасть в начало списка ожидания и получил трансплантацию печени. Всего же за два года в этой клинике сделали 14 таких операций, законность которых сейчас расследуют местные правоохранители.

Напомним, Болгария открыла свои границы для украинских туристов. Правда, необходимо выполнить ряд условий.