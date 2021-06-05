Франция открывает границы для туристов: какие правила въезда будут действовать для Украины

С 9 июня Франция открывает границы для иностранных туристов. Украинцы также могут попасть на территорию французского государства, но с ограничениями, даже при наличии прививки от коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Ограничения будут внедряться в зависимостии от того, к какой зоне из трех - зеленой, оранжевой и красной, отнесли ту или иную страну, из которой во Францию прибывает турист.

Украину внесли в оранжевую зону. Что это значит?

В оранжевую зону попали страны, где ситуация с коронавирусом остается неопределенной и их считают зоной распространения опасных штаммов. В эту зону попало большинство стран. Украина не стала исключением.

Условия въезда

Так, украинцы, уже вакцинированные, смогут въехать во Францию при наличии отрицательного теста, сделанного не позднее чем за 72 часов до поездки, или антиген-теста, сделанного не позднее чем за 48 часов. Также при уважительной причине могут впустить и невакцинированных людей, но при наличии теста.

Какие страны попали в другие зоны?

К зеленой зоне отнесли страны:

ЕС и Европейской экономической зоны

Австралию

Японию

Южную Корею

новую Зеландию

Израиль

Вакцинированные жители этих стран смогут въехать на территорию Франции без теста на коронавирус. Однако если человек не получил прививку, ему необходимо будет показать негативный ПЦР-тест или тест на антиген, сделанный не позже чем за 72 часа до прибытия.

В красную зону отнесли страны с тяжелой ситуацией с коронавируса. Это:

ЮАР

Бразилия

Турция

Индия

Жители этих стран смогут въехать во Францию только при наличии крайне важной причины, даже при полной вакцинации.

Как сообщал "Телеграф", ранее стали известны правила въезда для украинских болельщиков в Бухарест, где Украина проведет два матча в рамках Евро-2020.