Защитим союзников от любых угроз: Столтенберг предостерег Путина и Лукашенко от опрометчивых поступков

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предостерегает президента России Владимира Путина и белорусского правителя Александра Лукашенко от дестабилизации на восточном фланге Альянса.

Об этом пишет немецкая газета Welt.

По словам Столтенберга, в НАТО критически относится к тесному сотрудничеству между Путиным и Лукашенко, которое наблюдается в последние месяцы.

Генсек отметил, что страны-члены НАТО внимательно следят за тем, что происходит в Беларуси, и Альянс в чрезвычайной ситуации готов встать на защиту союзников при любом виде угроз, если такие будут исходить из Минска и Москвы. Речь о странах НАТО Литве, Латвии и Польше, которые граничат с Беларусью.

Столтенберг также отметил, что Беларусь становится "все более и более зависимой" от России, в связи с чем действующее соглашение о партнерстве с Минском недавно было значительно сокращено и будет и дальше пересматриваться.

Следует отметить, что 8 июня в Сочи состоялась встреча Лукашенко и Путина. По словам Лукашенко, Беларусь получит от России новейшее вооружение. Кроме того, Беларусь и Россия могут завершить создание Союзного государства уже осенью 2021 года.