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Стало известно, что Лукашенко выпросил у Путина на переговорах в Сочи

Стало известно, что Лукашенко выпросил у Путина на переговорах в Сочи
Обновлено 19:38 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Александр Лукашенко 28 и 29 мая был с визитом в российском Сочи, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. 

Как смогли узнать администраторы телеграм-канала "Пул первого", который связывают с пресс-службой Лукашенко, во время встречи обсуждались вопросы предоставления Беларуси второй части государственного кредита, а также открытия новых рейсов для самолетов "Белавиа". 


У Путина же рассказали, что во время встречи также был поднят вопрос судьбы девушки задержанного оппозиционного журналиста Романа Протасевича Софьи Сапеги, которая является гражданкой РФ. По словам пресс-секретаря Путина, ее судьба для России "не безразлична", а потому МИД было поручено "внимательно следить" за ходом ее дела.    

Также было отмечено, что Лукашенко рассказал Путину о ситуации с самолетом компании Ryanair. В России считают, что ситуацию стоит разобрать "без эмоций"



Как сообщал ранее российский политолог и доверенное лицо Путина Сергей Марков, от Лукашенко на этой встрече ждали некоторых резонансных решений, вроде признания Крыма российским и фактического отказа от независимости.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Россия, Беларусь, Владимир Путин, Александр Лукашенко.
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