Стало известно, что Лукашенко выпросил у Путина на переговорах в Сочи

Александр Лукашенко 28 и 29 мая был с визитом в российском Сочи, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как смогли узнать администраторы телеграм-канала "Пул первого", который связывают с пресс-службой Лукашенко, во время встречи обсуждались вопросы предоставления Беларуси второй части государственного кредита, а также открытия новых рейсов для самолетов "Белавиа".





У Путина же рассказали, что во время встречи также был поднят вопрос судьбы девушки задержанного оппозиционного журналиста Романа Протасевича Софьи Сапеги, которая является гражданкой РФ. По словам пресс-секретаря Путина, ее судьба для России "не безразлична", а потому МИД было поручено "внимательно следить" за ходом ее дела.

Также было отмечено, что Лукашенко рассказал Путину о ситуации с самолетом компании Ryanair. В России считают, что ситуацию стоит разобрать "без эмоций".







Как сообщал ранее российский политолог и доверенное лицо Путина Сергей Марков, от Лукашенко на этой встрече ждали некоторых резонансных решений, вроде признания Крыма российским и фактического отказа от независимости.