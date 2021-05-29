За 5 часов не наговорились: появились новые данные о переговорах Лукашенко и Путина

В пятницу, 28 мая, Александр Лукашенко совершил визит в Сочи, где встретился с российским президентом Владимиром Путиным.

Связанный с пресс-службой Лукашенко телеграм-канал "Пул Первого" раскрыл новые детали встречи.

Указывается, что переговоры между ними длились целых 5 часов и 15 минут.

Но и на этом не все, отмечается, что 29 мая переговоры продолжатся, но на этот раз в более неформальной обстановке.

"Рабочее купание" - термин от наших российских коллег", - сказано в сообщении.

Как сообщал ранее российский политолог и доверенное лицо Путина Сергей Марков, от Лукашенко на этой встрече ждали некоторых резонансных решений, вроде признания Крыма российским и фактического отказа от независимости.

А политический аналитик Андрей Пионтковский предполагал, что Лукашенко будет вынужден подписать бумаги о слиянии двух стран или его попросту "уберут".