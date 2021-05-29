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За 5 часов не наговорились: появились новые данные о переговорах Лукашенко и Путина

За 5 часов не наговорились: появились новые данные о переговорах Лукашенко и Путина
Обновлено 15:03 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В пятницу, 28 мая, Александр Лукашенко совершил визит в Сочи, где встретился с российским президентом Владимиром Путиным. 

Связанный с пресс-службой Лукашенко телеграм-канал "Пул Первого" раскрыл новые детали встречи. 

Указывается, что переговоры между ними длились целых 5 часов и 15 минут. 

Но и на этом не все, отмечается, что 29 мая переговоры продолжатся, но на этот раз в более неформальной обстановке. 

"Рабочее купание" - термин от наших российских коллег", - сказано в сообщении. 

Как сообщал ранее российский политолог и доверенное лицо Путина Сергей Марков, от Лукашенко на этой встрече ждали некоторых резонансных решений, вроде признания Крыма российским и фактического отказа от независимости

А политический аналитик Андрей Пионтковский предполагал, что Лукашенко будет вынужден подписать бумаги о слиянии двух стран или его попросту "уберут".

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Россия, Беларусь, Владимир Путин, Александр Лукашенко.
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