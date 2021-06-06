Партия Меркель одолела ультраправых на выборах в Саксонии-Анхальт: данные экзит-пола

В Германии прошли выборы в ландтаг (местный парламент) федеральной земли Саксония-Анхальт. Согласно данным экзит-поллов, победу там одерживает партия канцлера Ангелы Меркель "Христианско-демократический союз" (ХДС).
Как сообщает BBC, ХДС получает 36% голосов, а ее ближайший конкурент - ультраправая "Альтернатива для Германии" (АдГ) - 22,5%.
Предварительные опросы показывали примерно равную поддержку ХДС и АдГ в этой земле.
При этом, АдГ не смогла бы возглавить местный парламент, поскольку все остальные партии исключили возможность вступления в коалицию с ультраправыми.
Остальные места распределяются следующим образом:
Выборы в Саксонии-Анхальте это последние местные выборы перед грядущими федеральными.
Согласно опросам в лидерах остается правящая коалиция ХДС и их союзников из Христианско-социального союза (ХСС) - 25%, однако им в спину дышат "Зеленые", которые могут претендовать на 23%.
Следом за ними идут:
Федеральные выборы в Германии состоятся 26 сентября 2021 года.
Как сообщалось ранее, в Европе разгорелся шпионский скандал из-за сообщений о том, что США при помощи Дании прослушивали топ-чиновников ЕС, включая и Ангелу Меркель.