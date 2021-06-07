В Польше лифт сорвался с высоты 15-го этажа: там были украинцы (фото)

В польском городе Лодзь произошло ЧП с украинцами, которые красили шахту лифта. Во время работ кабина полетела вниз с высоты 40 метров.

Об этом передает местный канал TVN24.

Сообщается, что трагедия произошла на днях в жилом доме, где наши сограждане делали ремонт. Мужчины 41 и 42 лет находились на крыше кабины, но та сорвалась с 15 этажа.

Благодаря тормозному механизму лифта украинцам удалось выжить, однако они получили серьезные травмы. У одного - травма головы, у другого - множественные повреждения, и мужчина находится в тяжелом состоянии.

Из-за чего оборвался лифт - пока неизвестно, и это предстоит выяснить местным копам.

Ранее мы сообщали, что украинцев всеми силами заманивают на работу в Польшу: какие последствия из-за этого могут быть в Украине.