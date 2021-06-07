В Румынии установили терминал, который выдает билеты на автобус не за деньги, а за приседания (фото)

В городе Клуж-Напока (Румыния) решили необычным образом приучить людей к спорту.

Об этом сообщает DW.

Так, в городе установили спортомат. Он находится на остановке и представляет собой обычный компьютер, который считает приседания. Уложиться надо в 2 минуты. Ограничений по билетам нет. За 20 приседаний можно получить бесплатно билет на автобус. Платить деньги при этом не нужно.

В сети стали комментировать ноу-хау. В комментариях указывают, что это очень хороший пример и такие спортоматы можно было бы оборудовать и в Украине.

"После того как наконец обновят автопарк и средств надо будет не так много то можно и у нас сделать", - указывают в сети.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Румынии выявили новый штамм коронавируса из Индии.