Скачать
Вторник, 08.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Байден дал обещание Зеленскому перед встречей с Путиным и пригласил его в США
Байден дал обещание Зеленскому перед встречей с Путиным и пригласил его в США
Профессор Александр Феськов: "Европейцы едут лечиться в Украину, ведь качество в наших частных клиниках не хуже, чем в Европе, но цены – в разы ниже"
Профессор Александр Феськов: "Европейцы едут лечиться в Украину, ведь качество в наших частных клиниках не хуже, чем в Европе, но цены – в разы ниже"
"Идея формы сборной Украины с Крымом попала в цель": Муждабаев ответил на истерику россиян
"Идея формы сборной Украины с Крымом попала в цель": Муждабаев ответил на истерику россиян
Почему Притула ушел из "Голоса"? Ответ аналитика
Почему Притула ушел из "Голоса"? Ответ аналитика

Франция выписала штраф Google на 220 млн евро: в чем провинилась компания

Франция выписала штраф Google на 220 млн евро: в чем провинилась компания
00:32 Сегодня Телеграф

Антимонопольное ведомство Франции (French Competition Authority, FCA) наложило штраф в размере 220 миллионов евро.

Об этом сообщает FCA.

Причиной штрафа является злоупотребление доминирующим положением на рынке рекламы, размещаемой на интернет-сайтах и в мобильных приложениях.

По данным FCA, Google в ущерб своим конкурентам предоставил привилегии своему сервису Google Ad Manager, дело касается и интегрированному в него серверу объявлений DFP (дает издателям сайтов и приложений возможность продавать рекламные места), и платформы SSP AdX, через которую проводятся аукционы по продаже рекламных мест.

В частности, от действий Google особенно пострадали газеты. Их доходы существенно снизились из-за сокращения подписки на "бумажные" версии и сокращения поступлений от размещаемой в них рекламы.

Как сообщал "Телеграф", ранее компания Telegram подала в Европейский суд по правам человека жалобу на штраф в 11 тысяч долларов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 53

Все по теме:

Google, Франция, Штрафы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Кошмарил" фермеров и не только: под Одессой убили известного криминального "авторитета" (фото)
02 "Украина принадлежит нам": российский экс-тренер Зинченко о скандале с формой
03 Ждем видео с извинениями: жительница Чугуева оскорбила украинских военных
04 Завербованный ФСБ агент пытался убить украинского военного разработчика (фото, видео)
05 Байден дал обещание Зеленскому перед встречей с Путиным и пригласил его в США
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Без обсуждения &quot;Северного потока-2&quot; не обошлось: раскрыты детали разговора Зеленского с Байденом
Без обсуждения "Северного потока-2" не обошлось: раскрыты детали разговора Зеленского с Байденом
&quot;Не нужно выставлять меня в дурном свете&quot;: оскорбившая украинских военных бьюти-мастер записала новое видео
"Не нужно выставлять меня в дурном свете": оскорбившая украинских военных бьюти-мастер записала новое видео
Зеленский обещает высадить миллиард деревьев за три года - это примерно 77 тысяч деревьев в час
Зеленский обещает высадить миллиард деревьев за три года - это примерно 77 тысяч деревьев в час
Какой праздник 8 июня: народные приметы и запреты
Какой праздник 8 июня: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь