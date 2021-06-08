Франция выписала штраф Google на 220 млн евро: в чем провинилась компания

Антимонопольное ведомство Франции (French Competition Authority, FCA) наложило штраф в размере 220 миллионов евро.

Об этом сообщает FCA.

Причиной штрафа является злоупотребление доминирующим положением на рынке рекламы, размещаемой на интернет-сайтах и в мобильных приложениях.

По данным FCA, Google в ущерб своим конкурентам предоставил привилегии своему сервису Google Ad Manager, дело касается и интегрированному в него серверу объявлений DFP (дает издателям сайтов и приложений возможность продавать рекламные места), и платформы SSP AdX, через которую проводятся аукционы по продаже рекламных мест.

В частности, от действий Google особенно пострадали газеты. Их доходы существенно снизились из-за сокращения подписки на "бумажные" версии и сокращения поступлений от размещаемой в них рекламы.

Как сообщал "Телеграф", ранее компания Telegram подала в Европейский суд по правам человека жалобу на штраф в 11 тысяч долларов.