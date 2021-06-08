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Макрон получил пощечину от неизвестного мужчины: момент попал на видео

Макрон получил пощечину от неизвестного мужчины: момент попал на видео
16:18 Сегодня Телеграф скриншот

В департаменте Дром на юго-востоке Франции мужчина дал пощечину президенту страны Эмманюэлю Макрону.

Соответствующие кадры, заснятые французским телевидением, опубликовал Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

На записи видно, как Макрон подошел поздороваться с людьми. Один мужчина взял его за руку, а другой рукой дал пощечину, после чего охрана увела президента и, предположительно, задержала мужчину.

О том, какие санкции были применены к мужчине, а также были ли они вообще, пока информации нет.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 429

Все по теме:

Франция, Видео, Пощечина, Эмманюэль Макрон.
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