В Чехии в реке нашли мертвого украинца: очевидцы говорят о следах побоев на теле (фото)

В Чехии нашли мертвым 19-летнего жителя Закарпатской области Петра Майора.

Как пишет OBOZREVATEL, 1 июня он ушел к какой-то девушке и исчез.

Родные обнаружили пропажу спустя несколько дней и обратились к местной полиции.

В конечном итоге, 8 июня в центре Праги в реке Влтава люди заметили его тело.

В настоящее время полиция не называет официальную версию смерти парня, однако очевидцы говорят, что видели на лице погибшего следы побоев.

Петр родился и вырос в селе Малая Уголька, что в Тячевском районе, у него есть брат и сестра. Отец парня умер после длительной болезни семь лет назад.

Жители села признают, что поскольку в регионе достойной работы нет, многие едут на заработки за границу, зачастую в Чехию.

"Они там уже официально работают, им идет стаж, потом будут получать пособия. Есть и медстраховки. Поэтому смерть в Чехии для наших сел не редкость. Люди умирают там или погибают, потом их доставляют в родные села, тут уже на родине и хоронят", - рассказал местный житель Александр.

Петр Майор отправился на заработки в Чехию сразу после окончания школы, там он работал на стройках. В полиции Чехии сообщили, что проведут вскрытие, чтобы установить причину смерти.

Как сообщалось ранее, в Одесской области мотоциклист врезался в группу пешеходов.