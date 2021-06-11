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В Чехии в реке нашли мертвого украинца: очевидцы говорят о следах побоев на теле (фото)

В Чехии в реке нашли мертвого украинца: очевидцы говорят о следах побоев на теле (фото)
Обновлено 20:13 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

В Чехии нашли мертвым 19-летнего жителя Закарпатской области Петра Майора. 

Как пишет OBOZREVATEL, 1 июня он ушел к какой-то девушке и исчез. 

Родные обнаружили пропажу спустя несколько дней и обратились к местной полиции. 

В конечном итоге, 8 июня в центре Праги в реке Влтава люди заметили его тело. 

В настоящее время полиция не называет официальную версию смерти парня, однако очевидцы говорят, что видели на лице погибшего следы побоев. 

Петр родился и вырос в селе Малая Уголька, что в Тячевском районе, у него есть брат и сестра. Отец парня умер после длительной болезни семь лет назад. 

Жители села признают, что поскольку в регионе достойной работы нет, многие едут на заработки за границу, зачастую в Чехию. 

"Они там уже официально работают, им идет стаж, потом будут получать пособия. Есть и медстраховки. Поэтому смерть в Чехии для наших сел не редкость. Люди умирают там или погибают, потом их доставляют в родные села, тут уже на родине и хоронят", - рассказал местный житель Александр. 

Петр Майор отправился на заработки в Чехию сразу после окончания школы, там он работал на стройках. В полиции Чехии сообщили, что проведут вскрытие, чтобы установить причину смерти. 

Как сообщалось ранее, в Одесской области мотоциклист врезался в группу пешеходов

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Украина, Чехия, Петр Майор.
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