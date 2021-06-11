Мотоциклист сбил компанию людей на переходе в центре Одессы, есть пострадавший (фото, видео)

В Одессе поздно вечером в четверг, 10 июня, произошло ДТП с участием пешеходов и мотоциклиста с пассажиром, в результате чего минимум один человек получил травмы и был госпитализирован.

Об этом сообщает местный Telegram-канал "7 канал Одесса".

"Мотоциклист с пассажиром на борту решил рискнуть и проехать перекресток Канатной и Успенской на красный свет", - говорится в сообщении.

В это время через дорогу по переходу на зеленый сигнал светофора шла компания, в которую и врезался мотоциклист.

Канал пишет, что в мотоциклист "сбил двух пешеходов" и "пострадавших отправили в больницу".

Вместе с тем, местный Telegram-канал "Новости Одесса" сообщает, что "парня с травмами средней тяжести забрала скорая помощь, которая приехала через 7 минут".

Как сообщалось, в ночь на 19 мая на Столичном шоссе на окраине Киева столкнулась легковушка с мотоциклом, вследствие чего водитель последнего погиб на месте (фото).