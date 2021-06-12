Жителей Европы начала поражать смертельно опасная инфекция: симптомы и фото

В Великобритании были обнаружены случаи заражения вирусом оспы обезьян.

Об этом заявил министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок, сообщает британский таблоид The Mirror.

По словам министра, имеет место небольшая вспышка оспы обезьян, которая, как уверяют эксперты, имеет низкую вероятность заражения.

"Представители здравоохранения подтвердили, что в настоящее время в Великобритании зарегистрировано три случая оспы обезьян", - говорится в заметке.

На данный момент было зарегистрировано два подтвержденных случая заболевания в северном Уэльсе и один в Ливерпуле на северо-западе Англии. В Великобритании никто не умер от обезьяньей оспы.

Вирус оспы обезьян является членом того же семейства вирусов, что и оспа. Однако он гораздо менее серьезен, и эксперты говорят, что вероятность заражения невелика.

Министр здравоохранения Хэнкок, отчитываясь перед членами парламента о реакции правительства на Covid-19 в четверг, 10 июня, сказал: "Как министр здравоохранения, вы постоянно имеете дело с подобными вспышками. В настоящее время я имею дело со вспышкой оспы обезьян и случаями лекарственно-устойчивого туберкулеза, и это абсолютно стандартно".

Согласно информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), оспа обезьян является редким вирусным зоонозным заболеванием, которое встречается, в основном, в отдаленных районах Центральной и Западной Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами.

Вирус оспы обезьян в основном передается человеку от диких животных, таких как грызуны и приматы. Его вторичное распространение путем передачи от человека человеку носит ограниченный характер.

Обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%, при этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп.

От оспы обезьян нет специфического лечения или вакцины, однако предшествующая вакцинация против натуральной оспы обеспечивает также высокоэффективную профилактику оспы обезьян.

Как сообщалось, в мае 2021 года малярия попала в Украину из африканских стран: из пятерых заболевших один умер.