Принцесса Нидерландов отказалась от положенного ей пособия в 1,6 млн евро

Наследная принцесса Нидерландов Катарина-Амалия отказалась от пособия по достижению совершеннолетия в размере 1,6 миллиона евро (52,4 миллиона гривен).

Об этом сообщил в Фейсбук блогер Рустем Адагамов.

В четверг, 10 июня, 17-летняя принцесса успешно сдала экзамены в школе и теперь намерена поступить в университет. Однако в своем письме премьеру страны Марку Рютте, она заявила, что не хочет получать пособие, поскольку "будет чувствовать себя некомфортно".

"Пока я ничего не могу дать взамен, а в это время другим студентам приходится гораздо труднее, особенно в этот период коронавируса", - написала Катарина-Амалия.

Это первый случай в истории Нидерландов, когда член королевской семьи отказывается от пособия.

Напомним, королева Великобритании Елизавета II посвятила в рыцари создателей вакцины AstraZeneca.