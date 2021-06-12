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Принцесса Нидерландов отказалась от положенного ей пособия в 1,6 млн евро

Принцесса Нидерландов отказалась от положенного ей пособия в 1,6 млн евро
Обновлено 19:21 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Наследная принцесса Нидерландов Катарина-Амалия отказалась от пособия по достижению совершеннолетия в размере 1,6 миллиона евро (52,4 миллиона гривен). 

Об этом сообщил в Фейсбук блогер Рустем Адагамов. 

В четверг, 10 июня, 17-летняя принцесса успешно сдала экзамены в школе и теперь намерена поступить в университет. Однако в своем письме премьеру страны Марку Рютте, она заявила, что не хочет получать пособие, поскольку "будет чувствовать себя некомфортно".

"Пока я ничего не могу дать взамен, а в это время другим студентам приходится гораздо труднее, особенно в этот период коронавируса", - написала Катарина-Амалия. 

Это первый случай в истории Нидерландов, когда член королевской семьи отказывается от пособия. 

Напомним, королева Великобритании Елизавета II посвятила в рыцари создателей вакцины AstraZeneca.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Нидерланды, Рустем Адагамов, Принцесса Катарина-Амалия.
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