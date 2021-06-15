Скачать
Вторник, 15.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Электромобили по $4,5 тысячи бьют рекорды продаж в Китае: страдает даже Илон Маск
Электромобили по $4,5 тысячи бьют рекорды продаж в Китае: страдает даже Илон Маск
Власть повышает сразу несколько налогов: коснется каждого
Власть повышает сразу несколько налогов: коснется каждого
Слезы, свечи и воспоминания: как Украина почтила память погибших 7 лет назад в крушении Ил-76 над Луганском
Слезы, свечи и воспоминания: как Украина почтила память погибших 7 лет назад в крушении Ил-76 над Луганском
Кухар ответил Гетманцеву: Украина увлекается веяниями социализма и потом будет горько плакать
Кухар ответил Гетманцеву: Украина увлекается веяниями социализма и потом будет горько плакать

В Португалии мужчина заплатит бывшей жене 60 тысяч евро за работу по дому

В Португалии мужчина заплатит бывшей жене 60 тысяч евро за работу по дому
02:25 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В Португалии женщина отсудила у бывшего мужа 60 тысяч евро (почти 2 млн гривен) за то, что на протяжении 30 лет брака выполняла работу по дому. 

Об этом сообщает Oddity Central

Судебное разбирательство между бывшими супругами началось еще в январе 2021 года, тогда женщина затребовала от экс-мужа компенсацию в размере 240 тысяч евро (почти 7,9 миллионов грн), но тогда суд постановил, что она не имела права на финансовую компенсацию.

Однако женщина решила не сдаваться и подала апелляцию, в которой все же смогла доказать свою правоту. 

Она пояснила, что работа по дому имеет экономическую ценность, поскольку способствует экономии средств путем сокращения расходов. 

Таким образом в суде было доказано, что женщина помогла мужу сэкономить средства, поскольку ему не пришлось вкладываться в покупку пищи и поддержание дома в порядке. 

Суд рассчитал "оклад" жены исходя из минимальной зарплаты, умноженной на время, которое они прожили в браке. После этого треть средств были вычтены, как личные расходы женщины за это время и в конечном итоге получили те самые 60 тысяч евро, которые ее бывший муж обязан выплатить. 

Как сообщалось ранее,  в начале года аналогичная ситуация произошла в Китае. Тогда жительница Пекина смогла добиться от бывшего мужа компенсацию за работу по дому за пять лет брака. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 173

Все по теме:

Португалия, Суд.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Путин мастерски "перевел стрелки" на Украину, "объясняя" стягивание войск к границам
02 "Две страны, одна душа": в Чечне нашли "сестру" удерживаемого в Беларуси Протасевича
03 Есть четыре кандидатуры: выяснилось, кто может заменить Мендель у Зеленского
04 Украине в НАТО быть? Альянс сделал обнадеживающее заявление для Киева
05 У Ярмоленко появился конкурент в борьбе за лучший гол на Евро-2020 (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Итоги дня 14 июня: саммит НАТО, годовщина крушения Ил-76 над Луганском и воспоминания о Чапкисе
Итоги дня 14 июня: саммит НАТО, годовщина крушения Ил-76 над Луганском и воспоминания о Чапкисе
На Донбассе подорвались двое украинских военнослужащих
На Донбассе подорвались двое украинских военнослужащих
Путин мастерски &quot;перевел стрелки&quot; на Украину, &quot;объясняя&quot; стягивание войск к границам
Путин мастерски "перевел стрелки" на Украину, "объясняя" стягивание войск к границам
Какой праздник 15 июня: народные приметы и запреты
Какой праздник 15 июня: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь