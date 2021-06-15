В Португалии мужчина заплатит бывшей жене 60 тысяч евро за работу по дому

В Португалии женщина отсудила у бывшего мужа 60 тысяч евро (почти 2 млн гривен) за то, что на протяжении 30 лет брака выполняла работу по дому.

Об этом сообщает Oddity Central.

Судебное разбирательство между бывшими супругами началось еще в январе 2021 года, тогда женщина затребовала от экс-мужа компенсацию в размере 240 тысяч евро (почти 7,9 миллионов грн), но тогда суд постановил, что она не имела права на финансовую компенсацию.

Однако женщина решила не сдаваться и подала апелляцию, в которой все же смогла доказать свою правоту.

Она пояснила, что работа по дому имеет экономическую ценность, поскольку способствует экономии средств путем сокращения расходов.

Таким образом в суде было доказано, что женщина помогла мужу сэкономить средства, поскольку ему не пришлось вкладываться в покупку пищи и поддержание дома в порядке.

Суд рассчитал "оклад" жены исходя из минимальной зарплаты, умноженной на время, которое они прожили в браке. После этого треть средств были вычтены, как личные расходы женщины за это время и в конечном итоге получили те самые 60 тысяч евро, которые ее бывший муж обязан выплатить.

Как сообщалось ранее, в начале года аналогичная ситуация произошла в Китае. Тогда жительница Пекина смогла добиться от бывшего мужа компенсацию за работу по дому за пять лет брака.