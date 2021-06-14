Украинцы разбились в Румынии по пути в Чехию, есть погибшие и пострадавшие (фото, видео)

В Румынии на трассе Дева-Нэдлак произошло ДТП, в котором погибли двое украинцев, направлявшихся микроавтобусом в Чехию.

Об этом сообщает УНИАН, ссылаясь на заявление спикера МИД Олега Николенко.

В микроавтобусе находилось 16 граждан Украины и один Молдовы.

По предварительной версии, водитель автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение с ехавшим впереди грузовиком.

Вследствие аварии один украинец погиб на месте, еще одна скончалась в больнице. Кроме того, еще двое украинцев госпитализированы в тяжелом состоянии.

Остальные пассажиры находятся в удовлетворительном состоянии, угрозы для их жизни нет.

Водитель транспортного средства задержан и дает показания полиции.

Как сообщалось ранее, в Киеве на бульваре Шевченко водитель такси не разминулся с мотоциклистом из-за чего тот погиб.