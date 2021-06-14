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Украинцы разбились в Румынии по пути в Чехию, есть погибшие и пострадавшие (фото, видео)

Украинцы разбились в Румынии по пути в Чехию, есть погибшие и пострадавшие (фото, видео)
Обновлено 18:11 Сегодня Телеграф Фото: LiberTatea

В Румынии на трассе Дева-Нэдлак произошло ДТП, в котором погибли двое украинцев, направлявшихся микроавтобусом в Чехию. 

Об этом сообщает УНИАН, ссылаясь на заявление спикера МИД Олега Николенко. 

В микроавтобусе находилось 16 граждан Украины и один Молдовы. 

По предварительной версии, водитель автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение с ехавшим впереди грузовиком. 

Вследствие аварии один украинец погиб на месте, еще одна скончалась в больнице. Кроме того, еще двое украинцев госпитализированы в тяжелом состоянии. 

Остальные пассажиры находятся в удовлетворительном состоянии, угрозы для их жизни нет. 

Водитель транспортного средства задержан и дает показания полиции. 

Как сообщалось ранее, в Киеве на бульваре Шевченко водитель такси не разминулся с мотоциклистом из-за чего тот погиб.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Украина, Румыния, ДТП.
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