Украинцы разбились в Румынии по пути в Чехию, есть погибшие и пострадавшие (фото, видео)

В Румынии на трассе Дева-Нэдлак произошло ДТП, в котором погибли двое украинцев, направлявшихся микроавтобусом в Чехию.
Об этом сообщает УНИАН, ссылаясь на заявление спикера МИД Олега Николенко.
В микроавтобусе находилось 16 граждан Украины и один Молдовы.
По предварительной версии, водитель автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение с ехавшим впереди грузовиком.
Вследствие аварии один украинец погиб на месте, еще одна скончалась в больнице. Кроме того, еще двое украинцев госпитализированы в тяжелом состоянии.
Остальные пассажиры находятся в удовлетворительном состоянии, угрозы для их жизни нет.
Водитель транспортного средства задержан и дает показания полиции.
Как сообщалось ранее, в Киеве на бульваре Шевченко водитель такси не разминулся с мотоциклистом из-за чего тот погиб.