В Киеве на дороге не разминулись таксист и мотоциклист: есть жертва (эксклюзивные фото)

В Киеве на перекрестке бульвара Шевченко и ул. Симона Петлюры мотоциклист столкнулся с такси.

Об этом сообщил корреспондент "Телеграфа", побывавший на месте происшествия.

Согласно предварительным данным, водитель автомобиля "Hyundai" начал совершать поворот из крайнего правого ряда на улицу Петлюры, для мотоциклиста, который двигался по бульвару Шевченко в сторону площади Победы, такой маневр стал неожиданным и он по касательной зацепил левый борт такси.

Мотоциклиста забрала скорая, но спасти его жизнь не удалось. Мужчине было примерно 45 лет.

Таксист отправлен на медицинскую экспертизу, о результатах которой станет известно позже.

Как сообщалось ранее, в Ирпене в ДТП попала маршрутка и два автомобиля.

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"