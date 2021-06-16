В Европе устроили новые неприятности для России со строительством "Северного потока-2"

В сейме Польши поддержали резолюцию против стройки "Северного потока - 2" и призвали НАТО и ЕС, а именно ФРГ, принять ряд мер для его остановки из солидарности с Украиной.

Об этом 15 июня сообщило PAP.

Данный документ был поддержан 452 депутатами, против него проголосовал только один.

Согласно тексту документа, в сейме призвали страны ЕС, а именно ФРГ отказаться от помощи в строительстве газопровода "Северный поток - 2" и остановить его стройку, в рамках солидарности с Украиной.

По депутатов, к данным действиям они призывали во имя ценностей, на которые опирается ЕС, а также в солидарность с Украиной и для сохранения о стабильного положения безопасности в Европе и наращиванию противодействия давлению РФ.

Также парламентариями было призвано США к наращиванию санкций против всех компаний, которые содействуют стройке "Северного потока - 2".

Напомним, что ранее в МИД Украины рассказали, какие условия есть у страны если газопровод "Северный поток-2" будет достроен.