Не надо все упрощать: чего хочет Украина за запуск "Северного потока-2"

Если газопровод "Северный поток-2" будет закончен, в Украине хотят получить ряд гарантий безопасности, а именно вывод ВС РФ со своей территории.

Об этом 15 июня сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба в программе "Свобода слова".

По его словам, в случае окончания строительства "Северного потока-2" для Украины в первую очередь станет вопрос безопасности. Так, министр предложил в случае снятия одного из рычагов сдерживания РФ альтернативу в виде деоккупации, вывода ВС РФ из Донбасса.

Кулеба также отметил, что когда Украина начала данный разговор, партнеры не были к этому готовы. В то же время ранее партнеры видели окончание строительства газопровода РФ как ряд экономических компенсаций Украине, но теперь начинают понимать и "слышать" просьбы и желания Украины.

Напомним, что 12 июня между президентом США Джо Байденом и канцлером ФРГ Ангелой Меркель произошла встреча и они обсудили запуск "Северного потока-2".