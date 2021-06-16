Украинка погибла после падения с балкона в Турции: последние минуты жизни девушки попали на видео

В Сети появились последние минуты жизни 33-летней модели Анжелики Срабьянц, которая упала с балкона 10 этажа и разбилась во время ссоры с молодым человеком в Стамбуле.

Об этом пишет турецкое издание Hurriyet.

На записи, якобы сделанной ее парнем Бураком Эрджаном, слышно, как модель зовет его и кричит "Пожалуйста".

Затем угол обзора становится черным, и можно услышать плач женщины и мольбу о помощи. После этого Анжелика падает с высоты.

В результате случившегося Бурака Эрджана задержали. Во время допроса он заявил, что пытался удержать возлюбленную за руку, но она выскользнула и упала вниз. Ранее, заявил Эрджан, Анжелика уже пыталась свести счеты с жизнью, перерезав вены. Впрочем, невзирая на его слова, мужчину арестовали за умышленное убийство.

Напомним, накануне гибели пара ужинала в ресторане, между ними возникла ссора. Анжелика ударила мужчину в лицо и рассекла ему бровь. После чего они уехали на такси домой. По словам таксиста, влюбленные продолжали ссорится в машине. Спор продолжился и в квартире. Эрджан пошел в ванную, а Анжелика вышла на балкон и повисла на перилах.