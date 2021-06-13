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В Стамбуле после ссоры с парнем погибла украинская модель: подробности трагедии

В Стамбуле после ссоры с парнем погибла украинская модель: подробности трагедии
12:56 Сегодня Телеграф Фото: соцсети

В Турции трагически погибла 33-летняя украинская модель Анжелика Срабьянц. 11 июня она выпала из балкона пятого этажа дома в Стамбуле.

Как пишет турецкое издание Hurriyet, перед смертью девушка поссорилась со своим парнем - турецким дрессировщиком собак Бураком Эрджаном, с которым они уже длительное время жили вместе.

Издание сообщает, что накануне гибели пара ужинала в ресторане, между ними возникла ссора. Анжелика ударила мужчину в лицо и рассекла ему бровь. После чего они уехали на такси домой. По словам таксиста, влюбленные продолжали ссорится в машине.

Анжелика Срабьянц, фото: соцсети 

Как сообщает издание со ссылкой на полицию, спор продолжился в квартире. Эрджан пошел в ванную, а Анжелика вышла на балкон и повисла на перилах. По словам мужчины он пытался ее спасти, схватил за руку, но она выскользнула, упала вниз и разбилась.

На видео, которое он записал, видно только руки девушки и слышно, как она кричит имя парня: "Бурак, Бурак", он отвечает "Иди сюда", затем она кричит "Пожалуйста!" (Please, - они общались на английском языке). Это было ее последнее слово.

Эрджан не смог объяснить полиции, зачем снимал видео и почему на нем не видно его попыток спасти девушку. Также мужчина отрицает свою причастность к гибели модели и утверждает, что Анжелика ранее пыталась покончить с собой.

Полиция задержала Бурака по подозрению в умышленном убийстве, а в квартире пары обнаружили наркотики.

Бурак Эрджан, фото: соцсети

Из соцсетей Анжелики Срабьянц известно, что она уроженка Сум, выпускница Сумской академии банковского дела, в Турции работала моделью, много путешествовала. 

Напомним, что зимой при загадочных обстоятельствах в Бодруме погибла 25-летняя украинка Кристина Новицкая.  Девушку обнаружили сидящей на стуле со связанными руками и полиэтиленовым пакетом на голове. 

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата Бильд-редактор, веб-дизайнер
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Турция, Убийство, Украинка.
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