Около 1,5 тысяч человек собрались на нелегальную рейв-вечеринку во Франции: полиция не смогла их разогнать (видео)

Во Франции около 1,5 тысяч человек собрались на нелегальную рейв-вечеринку вопреки установленному комендантскому часу.

Как сообщает France 24, люди собрались в пятницу после 23 часов на ипподроме неподалеку от города Редон в регионе Бретань.

Разгонять их приехали около 400 полицейских, однако нарушители карантина расходиться не собирались и вступили в жесткое противостояние с правоохранителями. Группа забросала полицейских коктейлями Молотова, шарами для игры в петанк и кусками шлакоблока.

Местные власти заявили, что в ходе столкновений пятеро полицейских пострадали, двоих из них доставили в больницу в Редоне. Также сообщается, что во время стычек 22-летний участник рейва потерял руку.

#SputnikVidéo | La rave party en mémoire de #SteveMaiaCanico, que les forces de l'ordre ont essayé de prévenir dans la nuit, à quand même eu lieu à Redon. Voici comment elle s'est déroulée Pour en savoir plus: https://t.co/07RwLAbEuB #teknival #raveparty #freeparty pic.twitter.com/lHJOlumjsZ — Sputnik France (@sputnik_fr) June 19, 2021

Рейв был организован в память о погибшем в городе Нант два года назад молодом человеке. Тогда во время праздника Fete de la Musique полиция двинулась, чтобы разогнать собрание и он упал в реку Луару.

Как сообщалось, начале года 2021 года около 2,5 тысяч "тусовщиков" устроили вечеринку на территории ангара в городе Льерон, а полицейские не могли разогнать ее более суток.