Серьезный пожар оставил сотню поляков на улице, есть пострадавшие (фото, видео)

В селе на юге Польши произошел масштабный пожар.

Как сообщает польское радио RMF 24, огонь уничтожил десятки зданий, пострадали по меньшей мере 9 человек.

Пожар произошел вечером 19 июня в селе Новой Бяла в Подгальском районе. Огонь повредил 44 здания, в том числе 21 жилой дом. Некоторые из поврежденных зданий были деревянными. Без жилья остались 112 человек, они вынуждены искать пристанище у родственников и друзей.

Пострадали девять жителей. В основном пострадавшие либо отравились дымом, либо получили ожоги. Один из них упал с крыши и повредил позвоночник, поэтому его пришлось эвакуировать авиацией. Один пожарный также отравился дымом.

В тушении пожара приняли участие 107 пожарных частей, то есть более 400 пожарных из нескольких уездов Малой Польши. К ликвидации последствий привлекли также военных.

"По меньшей мере 30 лет здесь не было такого пожара. Мы точно не оставим жильцов. Мы сделаем все, чтобы оценить потери за очень короткое время. Соответствующие эксперты уже есть на месте", - заявил польский премьер Матеуш Моравецкий.

О причинах пожара не сообщается, на месте работаю эксперты.

Отметим, 19 июня в столице России Москве произошел взрыв на складе пиротехники. Огонь распространился на площади в 150 квадратных метров.