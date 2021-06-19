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В центре Москвы взорвался склад пиротехники: в сети появились видео пожара

В центре Москвы взорвался склад пиротехники: в сети появились видео пожара
Обновлено 18:37 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В столице России Москве произошел взрыв на складе пиротехники. 

Об этом сообщают российские телеграм-каналы. 

"Пожар в районе Лужников в Москве. Загорелся склад пиротехники, слышны сильные хлопки", - пишет 112. 

По его данным, огонь распространился на площади в 150 квадратных метров. На месте работают сотрудники МЧС, данных о пострадавших пока не поступало. 

Иронично, но склад имеет название "Ба-бах". 

По данным LifeShot, к тушению пожара будет привлечена авиация. 

Тем временем в сети появились многочисленные видео с места происшествия. 











Как сообщалось ранее, в Кемеровской области потерпел крушение самолет Л-410 с двумя пилотами и 17 парашютистами на борту. Самолет при взлете не успел набрать высоту, зацепился крылом за землю и перевернулся. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Пожар, Москва, Россия, Взрыв.
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