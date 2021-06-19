В центре Москвы взорвался склад пиротехники: в сети появились видео пожара

В столице России Москве произошел взрыв на складе пиротехники.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

"Пожар в районе Лужников в Москве. Загорелся склад пиротехники, слышны сильные хлопки", - пишет 112.

По его данным, огонь распространился на площади в 150 квадратных метров. На месте работают сотрудники МЧС, данных о пострадавших пока не поступало.

Иронично, но склад имеет название "Ба-бах".

По данным LifeShot, к тушению пожара будет привлечена авиация.

Тем временем в сети появились многочисленные видео с места происшествия.























Как сообщалось ранее, в Кемеровской области потерпел крушение самолет Л-410 с двумя пилотами и 17 парашютистами на борту. Самолет при взлете не успел набрать высоту, зацепился крылом за землю и перевернулся.