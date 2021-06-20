Угрожавший власти бельгийский военный найден мертвым спустя месяц поисков

В Бельгии нашли мертвым опасного военного, которого искали почти месяц. 46-летний Юрген Конингс сбежал из казармы, прихватив противотанковые ракетные установки, пулемет и бронежилет.

Как сообщает брюссельское издание Вrusselstimes.com, его обнаружили мертвым в национальном парке Хоге-Кемпен в Дильсербосе. По данным федеральной прокуратуры, он покончил с собой, применив огнестрельное оружие.

Снайпер-фанатик, обвиняемый в ультраправом экстремизме, объявил, что "собирается уничтожить" вирусологов из-за COVID-19. Конкретно угрожал убить известного ученого Марка Ван Ранста. Ему с семьей пришлось скрываться в убежище.

Службы безопасности страны объявили его в розыск с определением "серьезная угроза". К поискам были привлечены более 400 военных и полицейских, операция сосредоточена на трех зонах территории национального парка Хоге-Кемпен.

Спецслужбам еще предстоит ответить, как такому опасному человеку разрешили выйти из казармы с таким арсеналом оружия.

Напомним, в Брюсселе в общественном парке Буа-де-ла-Камбр люди пришли на массовые гуляния, но попали под обстрел полиции.