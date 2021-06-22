Польша открывает автомобильные пункты пропуска с Украиной: подробности

Польские пограничники сообщили украинским коллегам о готовности восстановить пропускные операции в польской части автомобильных пунктов пропуска "Зосин – Устилуг", "Долгобичув – Угринов" и "Кросценко – Смильниця", закрытые из-за пандемии коронавируса Covid-19.

Об этом во вторник, 22 июня, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Указанные пункты пропуска возобновляют свою работу с 01:00 (по киевскому времени) 23 июня", - говорится в информации.

В связи с этим в украинском пограничном ведомстве призвали граждан учесть вышеуказанную информацию при планировании зарубежных поездок, и перед поездкой ознакомиться с правилами и ограничениями, которые действуют на территории сопредельных государств.

"Отметим, что правительство Украины приняло решение о возобновлении работы всех пунктов пропуска на границе со странами ЕС еще 20 мая 2020 года", - добавили в Госпогранслужбе.

Как сообщалось, в Польше власти планируют ряд мероприятий для упрощения доступа украинцев и других иностранцев к местному рынку труда.