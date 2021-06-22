США начали установку мощной системы противоракетной обороны на базе в Польше: первые подробности и фото

Американские военные приступили к разворачиванию наземных компонентов системы ПРО Aegis Ashore на севере Польши.

Об этом идет речь в сообщении Агентства по противоракетной обороне США (MDA).

В сообщении указано, что объект разворачивают в поселке Редзиково, что в 150 километрах от Гданьска при участии Инженерного корпуса Армии США (USACE).

Начало работ по установке системы начато еще в феврале. В мае, после завершения тестирования, были завершены работы по установке четырех антенн и подсветка системы управления огнем.

Система "Иджис" вооружается ракетами класса Standard, в чьи задачи входит перехват межконтинентальных баллистических ракет, которые могут быть выпущены из России.

Стоимость контракта по установлению наземной системы ПРО в Польше составляет $182 миллиона (почти 5 млрд гривен), введение объекта в режим боевого дежурства ожидается в 2022 году.

Как сообщалось ранее, на следующей неделе в Черном море стартуют традиционные военные учения "Sea Breeze" и в этом году в них будут участвовать 32 страны, что является рекордом за все время их проведения.