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США начали установку мощной системы противоракетной обороны на базе в Польше: первые подробности и фото

США начали установку мощной системы противоракетной обороны на базе в Польше: первые подробности и фото
23:12 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Американские военные приступили к разворачиванию наземных компонентов системы ПРО Aegis Ashore на севере Польши. 

Об этом идет речь в сообщении Агентства по противоракетной обороне США (MDA).

В сообщении указано, что объект разворачивают в поселке Редзиково, что в 150 километрах от Гданьска при участии Инженерного корпуса Армии США (USACE). 

Начало работ по установке системы начато еще в феврале. В мае, после завершения тестирования, были завершены работы по установке четырех антенн и подсветка системы управления огнем. 

Система "Иджис" вооружается ракетами класса Standard, в чьи задачи входит перехват межконтинентальных баллистических ракет, которые могут быть выпущены из России.

Стоимость контракта по установлению наземной системы ПРО в Польше составляет $182 миллиона (почти 5 млрд гривен), введение объекта в режим боевого дежурства ожидается в 2022 году. 

Как сообщалось ранее, на следующей неделе в Черном море стартуют традиционные военные учения "Sea Breeze" и в этом году в них будут участвовать 32 страны, что является рекордом за все время их проведения. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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США, Польша, ПРО, Aegis.
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