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Умер основатель одного из первых антивирусов McAfee, предсказавший свою смерть

Умер основатель одного из первых антивирусов McAfee, предсказавший свою смерть
07:36 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Основателя компании-разработчика антивирусного программного обеспечения McAfee Джона Макафи нашли мертвым в испанской тюрьме.

Об этом 23 июня сообщили местные СМИ.

На момент смерти в Барселонской тюрьме, 23 июня, ему было 75 лет. 

По данным Каталонского министерства юстиции, Макафи мог совершить самоубийство. Обстоятельства и причины смерти магната расследуются.

О его смерти стало известно всего через несколько часов после того, как Национальный суд Испании одобрил его экстрадицию в США, где он объявлен в розыск по налоговым обвинениям.

По таким обвинениям ему грозило тюремное заключение сроком до 30 лет.

В то же время, 15 октября 2020 года в своем сообщении Макафи отмечал, что не собирается совершать самоубийство. Он заявлял, что всем доволен, и у него есть друзья.

Ранее в 2019 году Макафи также предупреждал, что если когда-либо будет найден мертвым, то не в результате самоубийства. 

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Он также опубликовал фотографию татуировки с надписью "Whackd" (сленг, с англ. whacked — убитый, также "выйти из игры") и обвинил официальных лиц США в отправке ему угроз.

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Отметим, что власти США считают, что 75-летний бизнесмен уклонялся от уплаты налогов, направляя свои доходы на счета подставных лиц. Макафи имеет сомнительную репутацию на крипторынке и известен своим эксцентричным поведением. 

Напомним, что кандидат в городской совет американского Манхэттена 26-летний Зак Вайнер угодил в скандал перед выборами. Его политическая кампания столкнулась с угрозой срыва из-за видео, на котором его засняли в БДСМ-подземелье в компании полуголой женщины. 

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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