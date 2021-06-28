Забеременевшая в 10 лет девочка родила и стала самой молодой мамой в Великобритании

В Британии девочка в 10 лет забеременела и родила в начале июля, став самой молодой матерью в стране. При этом ее семья не знала, что она беременна.

Об этом сообщил Mirror.

После родов мать и ребенок не пострадали и остались при хорошем здоровье.

Сообщается, что соцслужбы занимаются расследованием обстоятельств беременности и разговаривают с ее семьей, которая не знала о беременности.

По словам источника The Sun, возникают вопросы, почему люди не знали о беременности.

Фото: Mirror

Ранее самыми молодыми родителями стали парень 13 лет и девочка 12 лет, в 2014 году.

Отметим, что половое созревание обычно начинается около 11 лет у девочек, но может длиться от 8 до 14 лет, причем вес играет важную роль. У детей младшего возраста повышается риск развития проблем, включая преждевременные роды и инфекции.

Напомним, что известная украинская R'n'B-певица Mamarika, и ее супруг комик Сергей Середа в конце мая сообщили, что впервые станут родителями.