В ООН провели расследование преступлений "наемников РФ" в Центральноафриканской республике. В ходе которого было доказано, что военные РФ и войска ЦАР совершали ряд военных преступлений.

Об этом 27 июня сообщили The New York Times.

По данным организации, военные РФ и ЦАР занимались грабежом домов, захватом школ, убийствами мирного населения, в том числе и верующих в мечети, где укрывались повстанцы. В то же время в РФ обвинения отрицают.

Данный доклад основан на фото, показаниях свидетелей и местных чиновников. В докладе затронуты события января-февраля 2021 года. Именно в это время войска ЦАР вели активное наступление на позиции повстанцев в ряде городов.

По информации ООН в стране задействовали около 2100 военных инструкторов РФ. В свою очередь в Кремле сообщали, что инструкторов не было более 550 человек. А тем временем, "боевики РФ" заняли позиции в крупных горнодобывающих центрах с большим запасам алмазов.

В Москве в то время отрицают обвинения ООН.

Отметим, что в 2020 году в республике накалилась ситуация из-за антиправительственной "Коалиции патриотов за перемены", которая не хотела проведения выборов в стране. Однако, военные страны при содействии миротворцев ООН, а также ВС РФ и военных Руанды, не дали блокировать город и остановили повстанцев.

Напомним, что ранее в Колумбии неизвестные с земли обстреляли вертолет с президентом страны Иваном Дуке из стрелкового оружия, шесть раз попав по нему.